GÜNCELLEME- Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, memleketi Burdur'da toprağa verildi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun babasına taziyelerini ilettiCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AİLEYİ TELEFONLA ARAMASI EKLENDİ

BURDUR (AA) - Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mertoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, Burdur Belediyesi morgundan alınarak Bağsaray köyündeki babaevine götürüldü.

Anne Ayşe Mertoğlu, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Son gelişin böyle mi olacaktı oğlum." diye gözyaşı döktü. Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bağsaray köyü Yaka Camisi'ne getirildi.

Burdur İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Bağsaray köyü mezarlığında toprağa verildi.

Çok sayıda kişinin tekbirlerle uğurladığı şehidin cenaze törenine, şehit Mertoğlu'nun babası Hüseyin Ali, annesi Ayşe, kız kardeşi Ümmü Mertoğlu'nun yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası Hüseyin Ali Mertoğlu'na telefonda taziyelerini iletti.

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