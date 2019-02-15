0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için tören düzenlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru için tören düzenlendiBANAZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖREN EKLENDİ

15 Şubat 2019 Cuma 20:05
GÜNCELLEME - Şehit polis memuru için tören düzenlendi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için İl Emniyet Müdürlüğünde ve görev yaptığı Banaz ilçesinde tören düzenlendi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehit Aksoy'un öz geçmişi okundu.

Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, çok üzgün olduklarını, Aksoy'u peygamberlik makamından sonra en yüce mertebe olan şehitliğe uğurladıklarını belirtti.

Şehit Aksoy'un, görevi esnasında halkın huzuru ve güvenliği için ihbar üzerine gittiği olaya müdahale ederken menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Kocabıyık, "Şehidimizin annesine ve babasına böyle kahraman bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki şehidimiz inşallah Peygamber Efendimize komşu olacaktır." dedi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise insanların çok çalışarak birçok makam mevki elde edebileceğini, ancak şehitliğin başka bir şey olduğunu dile getirerek, "Bizim milletimiz için de bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi.

Naaşı görev yaptığı Banaz ilçesine götürülen Mehmet Aksoy için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin eşi Arzu, çocukları Aziz Ateş ve Bade Mine ile Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çağlar, polis memuru AKsoy'un görevi başında şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Dualar okunup İlçe Müftüsü Remzi Karadoğan'ın helallik istemesinin ardından şehit polisin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 20:05
  1. Banaz
  2. Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Mehmet Aksoy
  4. şehit polis memuru
  5. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den ürperten Güney Sudan raporu
    1. BM'den ürperten Güney Sudan raporu
    2. Tacik muhalif lider Gadoyev ülkesine..
    3. Tacikistan'ın kamu borcu GSYH'nin..
    4. Afjet Afyonspor’da Giresunspor maçı..
    5. "Irak, Türkiye'nin terörle..
    6. Bakan Kurum'dan "Bundan sonra 4-5 katı..
    7. ABD'den Venezuela yönetimine yeni..
    8. "Futbolun bütün meseleleri tüm..
    9. Cammu Keşmir'deki saldırı
    10. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    11. Trump’tan Meksika duvarı için ‘Ulusal..
    12. "Amacımız tüm tesislerimizin 7/24 açık..
    13. Cenaze dönüşü kaza: 6 yaralı
    14. İzmir'de ölü yunus sahile vurdu
    15. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu..
    16. Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde..
    17. Bakan Varank Diyarbakır’da iş..
    18. Dünyadaki çatışmalar yılda 100 bin..
    19. CHP'de bir istifa daha!
    20. Diasporadaki Filistinli alimler..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Karadut pekmezinin sağlığa çeşitli faydaları
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Seçim öncesi CHP'ye büyük şok! AK Partili aday hepsini satın aldı
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak