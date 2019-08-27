0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Özdemir'in kardeşi Suat Özdemir: - "Ağabeyimin sağlığı gayet iyiydi. Geçen günlerde beni telefonla arayarak 'Nefesim kesiliyor' dedi. O sırada kalp krizi geçiriyormuş"- Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Akca: - "Bugün 13.00 sularında tedavisi devam ederken kalp solunum durması gerçekleşmiş olup müdahale edilmiştir. Tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyen Özdemir, 13.45'te hayatını kaybetmiştir"AÇIKLAMALAR EKLENDİ

27 Ağustos 2019 Salı 16:09
GÜNCELLEME - Şarkıcı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Özdemir'in kardeşi Suat Özdemir ve ağabeyi Sabahattin Özdemir, ölüm haberinin ardından uzun süre gözyaşı dökerek birbirlerine sarıldı.

Suat Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağabeyimin sağlığı gayet iyiydi. Geçen günlerde beni telefonla arayarak 'Nefesim kesiliyor' dedi. O sırada kalp krizi geçiriyormuş. Ben de hemen sağlık ekiplerini evine yolladım. Önce özel bir hastaneye, oradan da sevkle Toros Devlet Hastanesine götürüldü. Sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Ölüm haberiyle birlikte kötü olduk. Uğraştık, çabaladık ama onu hayata döndüremedik." dedi.

Sanatçı için yarın merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceğini belirten Özdemir, cenazenin Mersin'de defnedileceğini kaydetti.

Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Selahattin Özdemir'in 25 Ağustos'ta gece saatlerinde ani kalp solunum durması nedeniyle hastanenin acil servisine giriş yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Hasta, canlandırma işlemi yapılıp solunum cihazına bağlanmış ve yoğun bakımımızda takip edilmiştir. Hastamıza kalp krizi teşhisi konularak takibi de sürdürülmüştür. Ancak bugün 13.00 sularında tedavisi devam ederken kalp solunum durması gerçekleşmiş olup müdahale edilmiştir. Tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyen Özdemir, 13.45'te hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:09
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşine baltayla saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi
    1. Eşine baltayla saldıran sanığın..
    2. TCSG/DOST Arama Kurtarma Gemisi..
    3. "THK'nin birçok usulsüzlüğü saptandı"
    4. Bayburt Üniversitesi akademik ve idari..
    5. İstanbul'da okul servisi ücreti belli..
    6. Standard Profil İş Sağlığı Güvenliği..
    7. Açık öğretim lisesinden tasdikname..
    8. İstanbul'da pompalı tüfekli kavga!..
    9. Kars'ta bulunan yaralı kerkenez tedavi..
    10. CÜSK 4. Grup’ta mücadele edecek
    11. BMGK yarın Irak gündemi ile toplanacak
    12. Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor
    13. Kadına şiddet bu defa kadından geldi
    14. Olcay Orak, Elazığ ekibiyle anlaştı
    15. Yeni seçim 2020'de! Mazbatası iptal..
    16. Türkiye ve Azerbaycan hava..
    17. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Şu anda..
    18. Ahlatcı vatandaşlarla bir araya geldi
    19. Felç olmamak için kırtasiye malzemesi..
    20. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler..
    21. Ampute futbolda fikstür çekildi
    22. Biga Belediyesi halkın her alanda..
    23. İsrail uçakları, Hamas’a ait bir..
    24. 7 Aralık Üniversitesi Malazgirt Zaferi..
    25. Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti
    26. Sezai Temelli'den Abdullah Gül ve..
    27. Fikret Orman yeniden aday
    28. GÜNCELLEME - CHP Akçadağ İlçe..
    29. Kestiği odun parçası gözüne girdi
    30. Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’