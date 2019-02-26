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GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü

Yolun bir bölümü iki katlı binanın üzerine çöktü- Bu evle alt tarafındaki 3 katlı bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi DETAYLAR EKLENDİ

26 Şubat 2019 Salı 12:45
GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yolun bir bölümünün çökmesi sonucu 2 bina tahliye edildi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı binanın üzerine çöktü. Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı.

Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

"Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.

Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

Duvarın çöktüğü iki katlı binanın alt tarafında bulunan 3 katlı bina da güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Binada yaşayanlar, yakınlarının yanına taşırken bina mühürlendi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:45
  1. çökme
  2. Duvar
  3. Sarıyer

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