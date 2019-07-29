GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı kavga Aynı aileden 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın gözaltına alınan zanlısı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında çıkan, 3 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın gözaltına alınan zanlısı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven kardeşlerin (38) hayatını kaybettiği, baba Mehmet Güven'in (68) yaralandığı silahlı kavganın zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.Ç. (48) olduğunu belirledikleri zanlının, Karaköprü ilçesinin Maşuk mevkisinde bir evde saklandığını tespit etti. Polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adresedüzenlenen operasyonda A.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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