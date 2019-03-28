GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 80 ton pamuk kullanılamaz hale geldi YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ VE HASAR BİLGİSİ EKLENDİ

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysi Koran'a ait tekstil fabrikasında, pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, 80 ton pamuğun kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kaytan da yangının meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulundu.

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