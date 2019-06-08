0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

GENCİN BOĞULDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:50
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Halil Akcan (20) kuzenleriyle Karataş Mahallesi'ndeki sulama kanalının çevresinde dolaşmaya çıktı.

Bir süre sonra ayaklarını yıkamak amacıyla suya sokan Akcan, dengesini kaybederek kanala düştü.

Akcan'ın suda kaybolması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Akcan'ın cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu.

Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları Akcan'ın cesedini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Halil Akcan'ın Gaziantep'ten ailesinin yanına geldiği, 4 ay sonra da askere gideceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:50
  1. boğulma
  2. genç
  3. kanal
  4. Suruç
  5. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Judoda 8 madalya
    1. Judoda 8 madalya
    2. Dünya futbolu şokta! Genç teknik adam..
    3. Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan tenis ve satranç..
    5. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama..
    6. Danimarka'da 3 Türk kökenli aday..
    7. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    8. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası..
    9. "Dağlarda şu anda 600 terörist kaldı"
    10. Juventus milli yıldız için geldi
    11. GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de 5 terörist..
    12. Bakan Kasapoğlu'ndan Meryem Bekmez'e..
    13. Ayvalık Polisi’nden bayram dönüş..
    14. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Meryem Bekmez, olimpiyat barajını geçti
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan kutlama mesajı
    17. Soylu'dan şehit polisin ailesine..
    18. Çan Belediyesi güreşçisi Aktürk,..
    19. Başkentte hafif ticari araç ile..
    20. Esed rejimi TSK gözlem noktasını hedef..
    21. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    22. Bakan Kasapoğlu’ndan Meryem Bekmez’e..
    23. Kimlikleri belirlendi! Polis her yerde..
    24. BM'den Trablus'ta acil "insani..
    25. Türkiye-Fransa maçından notlar
    26. Antalya'da denize giren Alman turist..
    27. Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk ediyor
    28. Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği..
    29. Şuhut’ta otomobil tarlaya girdi: 2..
    30. Şehit Yasin Çubuk için Mevlid-i Şerif..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    S-400 ve F-35 krizi büyüyor! ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım kararı!
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!