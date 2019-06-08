GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu GENCİN BOĞULDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Halil Akcan (20) kuzenleriyle Karataş Mahallesi'ndeki sulama kanalının çevresinde dolaşmaya çıktı. Bir süre sonra ayaklarını yıkamak amacıyla suya sokan Akcan, dengesini kaybederek kanala düştü. Akcan'ın suda kaybolması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı. Akcan'ın cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları Akcan'ın cesedini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Halil Akcan'ın Gaziantep'ten ailesinin yanına geldiği, 4 ay sonra da askere gideceği öğrenildi.





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