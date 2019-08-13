0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yeri yangını

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE VALİ ERİN'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

13 Ağustos 2019 Salı 23:38
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yeri yangını

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için polis ve jandarma TOMA araçları da müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek arazözlerle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangından yükselen dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için bölgede bekletildi.

İş yeri sahipleri de çevik kuvvet ekipleriyle bazı malzemeleri taşıyarak yangından kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olaya müdahale eden itfaiye erlerine zaman zaman ayran dağıtıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına daha iyi müdahale edebilmesi için bölgedeki duvarlar ise iş makineleri tarafından yıkıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi ve yetkililerden bilgi aldı. Akşam saatlerinde başlayan yangının nedeninin yapılacak incelemenin ardından belli olacağını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"Yangının yaşandığı yer Şanlıurfa'nın inşaat malzemelerinin satıldığı en büyük iş yerlerinden birisi. Kimyasal bazı maddeler olduğu için ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Kimyasal maddeler olduğundan söndürme zorlaşınca emniyet, jandarma TOMA ve DSİ ile AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çok şükür insanlarımızda bir şey yok, can kaybı yok. İş yeri sahiplerinden birisinin üzüntüden olduğunu değerlendirdiğimiz bir kalp spazmı var. Onun da hayati bir tehlikesi yok çok şükür, hastanede kontrol altında."

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:38
  1. inşaat malzemesi
  2. İş Yeri
  3. Şanlıurfa
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    1. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    2. Zeytinburnu açıklarında iki gemi..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2019
    4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    5. Devrek’te trafik kazası: 5 yaralı
    6. Nehirde araçlarıyla mahsur kalan..
    7. Balkondan düşen iş adamı hayatını..
    8. Edremit Körfezi'nde bayram yoğunluğu
    9. Galatasaray'dan Akhisarspor'a transfer..
    10. Mohamed Salah'tan 'Türkiye' paylaşımı!
    11. Trump'tan ilk açıklama: Umarım kimse..
    12. Rabia Meydanı'nın boşaltılmasından bu..
    13. Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi..
    14. Falcao gelmeden formaları satışa çıktı!
    15. Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken..
    16. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iş yeri..
    17. Başakşehir'den buruk veda!
    18. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    19. Trump’tan ‘Dünya Ticaret Örgütü’ne..
    20. GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de orman..
    21. UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 2 -..
    22. Batman'da taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
    23. Sürat teknesiyle üzerinden geçti!..
    24. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu..
    25. Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına..
    26. Manisa'da orman yangını
    27. Umut Meraş'tan veda mesajı
    28. Pilotların dikkati havada yaşanacak..
    29. Bölgede sular durulmuyor: ABD bayrağı..
    30. TBMM Başkanı Şentop tokmakla buğday..
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Korkunç açıklama: Müslüman kadınları kısırlaştırıyorlar
    Korkunç açıklama: Müslüman kadınları kısırlaştırıyorlar
    Sneijder bıraktı! Cimbom'dan açıklama geldi
    Sneijder bıraktı! Cimbom'dan açıklama geldi
    Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!
    Manchester United’ın yeni 9 numarası artık ona emanet!
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Savunma sanayiinden sivil sanayiye büyük transfer! Ekonomiyi uçuracak
    Savunma sanayiinden sivil sanayiye büyük transfer! Ekonomiyi uçuracak
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!