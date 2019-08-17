GÜNCELLEME -Sancaktepe'de evde patlama
Piknik tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı- Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldıDETAYLAR EKLENDİ17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:29
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir evde patlama meydana geldi.
İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5. katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaralanan bir kişi, hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı.
İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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