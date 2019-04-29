GÜNCELLEME- Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 24 Nisan'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu iddiasıyla il merkezi ve Alaçam ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.







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