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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi hücre evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı, bir şüpheli de teslim oldu- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

20 Haziran 2019 Perşembe 17:54
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 4 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı, bir şüpheli de teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 3 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve "Osmaniye İl İmamı" olduğu öne sürülen Emrullah A, Menemen Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verilen ve örgütte kadınlardan sorumlu "bölgeci" olduğu iddia edilen Elif K, Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan örgüte ait kurumlarda yönetici düzeyde faaliyet gösteren Abdullah Y. ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen, Erzincan'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen Zafer G. yakalandı.

ByLock kullandığı tespit edilen Emrullah A. ile telefonlarında 3 ByLock kaydı belirlenen Zafer G'nin ekiplere sahte sürücü belgeleri ibraz ettikleri öğrenildi.

Zanlıların, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Abdullah Y, Tokat'tan gelen polis ekiplerine teslim edilirken, diğer şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada, daha önce hakkında "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen, Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi Nurcan Ö. Samsun Adliyesine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrullah A, Elif K. ve Zafer G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nurcan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:54
  1. FETÖ/PDY
  2. İstihbarat Şubesi
  3. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  4. Samsun

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