GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

SAMSUN (AA) - Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün hücre evlerinde yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve 3 ByLock abonelik kaydı bulunan, Trabzon'da "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Adem Ö. yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Adem Ö'nün 5 bin 500 lira, 500 avro ile 770 dolarına da el konuldu.

Sinop Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ByLock abonelik kaydı olan, Beyaz Lale Samsun Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği üyesi Meryem B. de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yakalama kararı verilen ve ByLock abonelikleri bulunan, askeri öğrencilerden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Mehmet S. ile imam nikahlı eşi Ayşe Gül T. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 5 bin 350 lira bulundu.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı alınan ByLock kullanıcısı ve meslekten ihraç edilen İsmail Y. ile sahte kimlik kullandığı tespit edilen eşi Fatma Zehra Y. adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin 5 bin 400 lirasına da el konuldu.

Zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem Ö, Meryem B, İsmail Y. ve Fatma Zehra Y. adliyeye sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile arandıkları illerdeki mahkemelere bağlanan Adem Ö, İsmail Y. ve Fatma Zehra Y. tutuklandı.

Meryem B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet S. ve eşi Ayşe Gül T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.