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GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin kumsala yuvarlanması sonucu yaralanan 6 çocuktan biri öldü, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildiÇOCUKLARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:00
GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 2'si ağır 5 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A (15), teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.

Otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Bafra istikametine seyir halindeyken kumsala yuvarlandı. Kazada otomobildeki 6 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 3 çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan diğer 3 çocuk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar (15) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı 2 çocuğun bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:00
  1. Atakum
  2. çocuk
  3. Samsun
  4. trafik kazası

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