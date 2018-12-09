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GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı saldırı

1. OSB'deki Nakliyeciler Sitesi önünde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin, cinayet şüphelisi ile ona yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 3 kişi Muğla'da yakalandı- Gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

09 Aralık 2018 Pazar 23:44
GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı saldırı

MUĞLA (AA) - Sakarya'da, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Nakliyeciler Sitesi önünde bir lise öğrencisinin ölümü, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı, ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'daki silahlı saldırıya ilişkin "kasten öldürmek" suçundan aranan R.O.B'nin ilçede bir iş yerinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, iş yerine baskın yaptı.

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, cinayet şüphelisi R.O.B. ile onun saklanmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen C.U, Ü. C. ile B.Z. yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunan şüphelilerin yakalandığı iş yerinde yapılan aramada, bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden R.O.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

25 Nisan 2017'de, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önündeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 32 sanık hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 4 müşteki yer alıyor.

İddianamede, 32 sanık hakkında, "kasten öldürmek" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye teşebbüs" ve diğer suçlardan 91 yıl 10'ar aydan, 434'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:44
  1. adliye
  2. Bodrum
  3. Muğla
  4. polis
  5. Sakarya
  6. silahlı saldırı

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