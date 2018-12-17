GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin Bursa'da gözaltına alınan ve Sakarya'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.U. ile 5 aile üyesi, geniş güvenlik önlemleri altında Hendek Adliyesi'ne getirildi.

H.U'nun eşi, kızı ve oğlu savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

H.U, hakimlikçe tutuklanırken, diğer oğlu ve arkadaşı, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

- Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde dün H.U (51) ile Kadir S. ve oğlu Burhan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.U, Kadir S. ve oğlu Burhan S'ye tabanca ile ateş etmişti.

Baba Kadir S, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, H.U. ve 5 aile üyesi Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yakalanmıştı.