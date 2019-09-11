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GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

Arifiye ilçesindeki operasyonda 25 kilo 518 gram esrar, 988 kök Hint keneviri ele geçirildi- Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:23
GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık alanda uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 518 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi Kelhasan mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekili olduğu istihbaratına ulaşan Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile İstihbarat ve KOM Şubeye bağlı Narkotik timleri çalışma başlattı.

Ormanlık alana operasyon düzenleyen ekipler, boyları 1-3 metre olan 988 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, Y.U, B.C. ve İ.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 2 kilo 518 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.

Savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.U ve İ.C, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.C ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:23
  1. 3 gözaltı
  2. jandarma
  3. Sakarya
  4. tutuklu
  5. uyuşturucu operasyonu

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