0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı

D-650 kara yolunda tankerde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla Bilecik istikameti trafiğe açıldıYOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

24 Haziran 2019 Pazartesi 23:59
GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankerin sürücüsü Alican Keser, araçta alevlenme fark etmesi üzerine D-650 Sakarya-Bilecik kara yolu Pamukova mevkisinde tırı yol kenarına çekti.

Keser, kontrol amacıyla tırdan indiği sırada patlama meydana geldi. Kimyasal nedeniyle alevlerin parlaması sonucu tır sürücüsü ile aracını durduğu yerde bulunan minibüsün yakınındaki iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göğüs bölgesinden aşağısında yanıklar oluşan Keser, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer 2 yaralı kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Keser'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle çift yönlü yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolunun Adapazarı istikameti, alevlerin kontrol altına alınmasıyla açıldı.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bilecik istikametinde de ulaşım normale döndü.

Bu arada yangın sonrası kimyasal madde tehlikesine karşı AFAD KBRN ekipleri, 10 personel iki araçla olay mahallinde çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 23:59
  1. Bilecik
  2. Pamukova
  3. Sakarya
  4. tanker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1..
    2. Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki..
    3. İsveç çeyrek finalde
    4. DAEŞ'in sözde 'emiri' Kayseri'de..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2019
    6. BMGK'deki toplantıya alınmayan..
    7. GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat..
    8. Sancaktepe'deki silahla yaralama
    9. Motorine 23 kuruşluk büyük zam!
    10. Gerger’de silahlı saldırı: 2 yaralı
    11. Ambarlı açıklarında yatta yangın
    12. GÜNCELLEME - İzmir'de iki otomobil..
    13. Kayserispor'a "destek" toplantısı
    14. İzmir'de katliam gibi kaza!
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    16. Camiye gelen genç kızı taciz iddiası
    17. "Usta" Kosova'da seyirciyle buluştu
    18. Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk..
    19. Sancaktepe’de markete silahlı saldırı:..
    20. İstanbul'dan uyardılar: Çok tehlikeli..
    21. Kozanda uyuşturucu operasyonu
    22. Nijer'de seçim yasası değişti
    23. Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan..
    24. Jandarma ekiplerinden tarihi eser..
    25. İtalyan mafya liderlerinden Morabito..
    26. Rusya ve ABD, İsrail’de güvenlik..
    27. Sanders'tan "1,6 trilyon dolarlık..
    28. Trump’ın eski danışmanı hakim..
    29. Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı:..
    30. Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi..
    Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
    Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme