GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat yüklü tanker yandı: 3 yaralı D-650 kara yolunda tankerde çıkan yangında 3 kişi yaralandı - Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla Bilecik istikameti trafiğe açıldıYOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankerin sürücüsü Alican Keser, araçta alevlenme fark etmesi üzerine D-650 Sakarya-Bilecik kara yolu Pamukova mevkisinde tırı yol kenarına çekti. Keser, kontrol amacıyla tırdan indiği sırada patlama meydana geldi. Kimyasal nedeniyle alevlerin parlaması sonucu tır sürücüsü ile aracını durduğu yerde bulunan minibüsün yakınındaki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinden aşağısında yanıklar oluşan Keser, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer 2 yaralı kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Keser'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çift yönlü yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolunun Adapazarı istikameti, alevlerin kontrol altına alınmasıyla açıldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bilecik istikametinde de ulaşım normale döndü. Bu arada yangın sonrası kimyasal madde tehlikesine karşı AFAD KBRN ekipleri, 10 personel iki araçla olay mahallinde çalışma başlattı.



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