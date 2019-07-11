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GÜNCELLEME - Sakarya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Telefonda kendisini polis olarak tanıttıkları kişinin 50 bin lira, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin avrosunu dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:52
GÜNCELLEME - Sakarya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle bir kişinin parasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli ilçesindeki bir vatandaşa, telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan iki kişi, "İsminiz FETÖ olaylarına karıştı." diyerek, adına bankalardan kredi çekildiğini, parayı çekenlerden ikisini yakaladıklarını ancak borcunun ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ödeyeceği para karşılığında makbuz vereceklerini taahhüt eden zanlıların isteği üzerine vatandaş, 50 bin lira, 12 bin Avustralya doları ve 6 bin avroyu Adapazarı ilçesinde Orhan Camisi karşısındaki park halindeki araca bıraktı.

Şüphelilerden birinin paraların olduğu çantayı alıp uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği bir zanlının İstanbul'dan geldiğini belirledi.

İstanbul'daki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli A.G. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada zanlının, para dolu çantayı arabadan aldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:52
  1. dolandırıcılık
  2. polis
  3. tutuklama

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