GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı silahla öldürüldü Tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı- Şüpheli yakalandıŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

SAKARYA (AA) - Tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Erkan'ın cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan E.Ş. yakalandı.

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