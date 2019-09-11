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GÜNCELLEME - Sahte MİT'çiye gözaltı

Kendisini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtıp sahte evrakla TOKİ arazisini satarak 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
GÜNCELLEME - Sahte MİT'çiye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı Cemal S'nin, kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıttığı öne sürülen kişinin 2017'de Kırkpınar güreşleri ağalık ihalesini alan ve ödeme yapmadığı gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında Tekirdağ'da bir adrese düzenlenen operasyonda, Ahmet Çetin ile yanındaki Tarkan A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheliler, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Çetin ve Tarkan A'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Çetin, bazı kişilerce kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne sürerek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Suçsuz bulunduğu için dışarıda olduğunu savunan Çetin, kendisine iftira atıldığını iddia etti.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26
  1. Ahmet Çetin
  2. Bakırköy Adliyesi
  3. dolandırıcılık
  4. mitçi

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