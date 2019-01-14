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GÜNCELLEME - Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından iş adamı Murat Sivrikaya tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
GÜNCELLEME - Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi iş adamı tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir çiğ köfte markasının hissedarlarından iş adamı Murat Sivrikaya tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sivrikaya, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcının sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Sivrikaya, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İşadamları Derneğinin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:07
  1. FETÖ
  2. İş adamı
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Murat Sivrikaya

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