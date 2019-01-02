GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ02 Ocak 2019 Çarşamba 14:50
MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrinde doğal gaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 20'ye yükseldi.
Magnitogorsk şehrinde 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz altından 20 kişinin cesedi çıkarıldı.
Magnitogorsk şehrindeki binada yerel saatle 06.00 civarında yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından 8 kişinin cesedine ulaşılmış, bir bebek ise olaydan yaklaşık 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı.
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