GÜNCELLEME - Rusya’da uçak kaçırma girişimi

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın Surgut şehrinden Moskova’ya giden bir uçağın, silahlı bir kişinin uçağı kaçırma girişimi nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, silahlı bir yolcu, yerel saat ile 14.55’te kalkış yapan ve Surgut-Moskova seferini yapan Aeroflot firmasına ait SU1515 sefer sayılı uçağın Afganistan’a gitmesini istedi.

Moskova’da Şeremetyevo Havaaalanı’na inmesi gereken uçak bu olay üzerine Hantı-Mansiysk’teki havaalanına acil iniş yaptı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, uçağı kaçırma teşebbüsünde bulunan silahlı kişinin yakalandığı bildirildi.

Hava korsanının, Rusya’nın Surgut şehrinde yaşadığı belirtilen açıklamada, olayda yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, uçağı kaçırma teşebbüsünde bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rus televizyon kanalı Ren TV ise uçağı kaçırma teşebbüsünde bulunan Pavel Şapovalov ismindeki kişinin hırsızlık ve narkotik suçlardan sabıkası olduğunu aktardı.