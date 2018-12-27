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GÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada, Rize Anadolu Lisesinde görevli felsefe öğretmeni öldü, müdür yardımcısı yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

27 Aralık 2018 Perşembe 23:25
GÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı.

Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Rize Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni Nazan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın tedavisi sürdürülüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:25
  1. Rİze
  2. trafik kazası

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