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GÜNCELLEME - Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü

Niğde'de refüje çıkan ve yanan otomobildeki iki kişi hayatını kaybettiÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
GÜNCELLEME - Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de refüje çıkan otomobil yandı, iki kişi öldü.

Muzaffer Güzel (28) idaresindeki 34 CBM 337 plakalı otomobil, merkez Fertek Mahallesi'nde kontrolünü kaybedip refüje çıkarak yanmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aracın sürücüsü Güzel, yanarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlarca, yanan araçtan çıkarılan otomobildeki Nuh Ali Aybar (29), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Aybar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:24
  1. Niğde
  2. otomobil
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