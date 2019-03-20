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GÜNCELLEME - Polisle çatışmaya giren şüpheli öldü

Kocaeli'de, kendisini takip eden polislerle silahlı çatışmaya giren hırsızlık şüphelisi hayatını kaybetti- Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir"SAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
GÜNCELLEME - Polisle çatışmaya giren şüpheli öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçmaya çalıştığı polislerle girdiği silahlı çatışmada yaralanan hırsızlık şüphelisi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam, hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Şükrü Polat'ı (36) takibe aldı. Şüpheli, polisin "dur" ihtarı üzerine ateş ederek kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında 3 aracı gasbeden Polat, evinin olduğu Mimar Sinan Mahallesi 6. Sokak'ta başka bir otomobili de gasbetmeye çalıştı. Polat, bu sırada havaya uyarı ateşi açan polislere doğru ateş etmeye başlayınca, ekipler de zanlıya karşılık verdi.

Çatışmada yaralanan Polat, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Savcılıktan açıklama

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Beylikbağı bölgesinde bir otomobil ile seyir halinde bulunan şahısların yunus timleri tarafından şüpheli görülerek araçtan inmesinin istendiği belirtildi.

Bunun üzerine bir şahsın aniden araçtan inerek elinde bulunan tabanca ile havaya ateş ettiği anlatılan açıklamada, şüphelinin polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçmaya başladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kaçarken silahını polis memurlarına doğrultarak 'Yaklaşmayın vururum sizi.' diyerek kaçmaya ve polis memurlarına hedef gözeterek ateş etmeye devam etmesi üzerine polis memurlarınca havaya ateş edilerek, tekrar 'dur' ihtarında bulunulduğu, şüpheli Ş.P cadde üzerinden yukarı doğru gelen bir otomobili ve içerisinde bulunan iki şahsı silah doğrultarak durdurduğu, şahısları silah zoruyla araçtan indirmeye zorladığı, bu sırada kendisini takip etmekte olan polis memurlarına doğru elindeki silah ile ateş ettiği, polis memurlarının da şüpheliye silahla karşılık vermeleri sonucunda şüphelinin alın bölgesinden bir silah mermisiyle yaralandı."

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye götürülen şüphelinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği, bu kapsamda maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna ve tüm basın yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:04
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