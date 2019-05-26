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GÜNCELLEME - Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı depremde bazı kentlerdeki binalar yıkıldıDETAYLAR EKLENDİ

26 Mayıs 2019 Pazar 15:05
GÜNCELLEME - Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

LİMA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Lagunas Belediye Başkanı Arri Pezo, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini kaydetti.

Yurimaguas kentinde çok sayıda eski binanın yıkıldığı ve elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Başkent Lima'da depremi hissedenlerin sokaklara döküldüğü belirtildi.

Deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:05
  1. Deprem
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