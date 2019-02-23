0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Pentagon'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

ABD, uluslararası güçlerle Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge inşa ediyor - Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson: - "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek" - "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ’ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır" - "(Bu bir güvenli bölge midir sorusuna) Terminoloji olarak güvenli bölgedir" - "Güvenli bölge Türkiye'nin sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de olacak. (Bunlar da) oradaki güvenlik ve istikrarı sağlayacaklar" - Savunma Bakanlığı yetkilisi:- "Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek"SAVUNMA BAKANLIĞI YETKİLİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

23 Şubat 2019 Cumartesi 02:34
GÜNCELLEME - Pentagon'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

WASHINGTON (AA) - Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, güvenli bölge oluşturmak için uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacaklarını duyurdu.

Sözcü "ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdürecek." dedi.

Binbaşı Robertson, "Bu çok uluslu gözlem gücü ABD güçleriyle bölgede istikrarı sağlayacak ve DEAŞ’ın geri gelmesini engelleyecek, öncelikli olarak NATO müttefiklerinden oluşacaktır." diye konuştu.

Az sayıdaki bu askerlerin dışında Suriye'deki diğer askerlerin çekileceğini belirten Binbaşı Robertson, ABD öncülüğündeki bu koalisyona katılacak ülkeler konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." yanıtını verdi.

Binbaşı, bu kuvvetin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli olacağına dikkat çekti.

Bu kuvvetin güvenli bölgenin inşasında nasıl bir rol oynayacağına yönelik bir soru üzerine Sözcü Robertson, "Güvenli bölge Türkiye’nin sınırı boyunca kuzeydoğu Suriye'de olacak. (Bunlar da) oradaki güvenlik ve istikrarı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı.

ABD kuvvetlerinin söz konusu güvenli bölgede devriye gezip gezmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Sözcü, "Evet." cevabını verdi.

Amerikan askerlerinin Münbiç'ten çekilip çekilmeyeceğine ve Türkiye sınırındaki gözlem noktalarına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçınan Robertson, ABD’nin El Tanif üssünde asker bulundurmasının sebebine ilişkin ise DEAŞ’ın kalıcı bir şekilde yenilmesinde bu üssün önemli rol oynadığını ifade etti.

- "Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek"

Öte yandan AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanlığı yetkilisi, ABD'nin uluslararası güçlerle Suriye'nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgede Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın durumuna ilişkin, "Türk ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek." ifadesini kullandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 02:34
  1. ABD
  2. güvenli bölge
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki Bakan, ülkeleri arasında köklü geçmişe sahip stratejik ortaklığı ve NATO'da süren iş birliğinin önemini yineledi."
    1. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi) İki..
    2. MSB: "(Akar-Shanahan görüşmesi)Akar..
    3. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    4. E5’te 11 araç birbirine girdi... Çok..
    5. Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında..
    6. Trump ABD'nin BM Daimi Temsilci..
    7. Eyüpsultan’da 4 katlı binanın çatısı..
    8. İngiltere'de 3 bakandan Brexit'in..
    9. Trump'tan Suriye açıklaması
    10. GÜNCELLEME - Pentagon'dan Suriye'de..
    11. Fas'ta Mescid-i Aksa'ya destek..
    12. "Kahramanmaraş büyük bir heyecanla..
    13. Pentagon'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    14. Gökçek'ten o isme dinazorlu gönderme!
    15. Gıda zehirlenmesinde sayı 74’e yükseldi
    16. Suudi Prens Selman'dan 'Uygur..
    17. Bakan Pakdemirli’den üreticileri..
    18. Çin Türklerin DNA'larını topladı!..
    19. Pentagon, Suriye'nin kuzeydoğusunda..
    20. Muğla’da araç takla attı: 3 yaralı
    21. ABD Kongresinde Trump'ın "ulusal acil..
    22. Pakistan’dan Hindistan’a sert uyarı
    23. "Ülkenin kaynaklarını çar çur falan..
    24. Rus uzman açıkladı: AB ve ABD..
    25. Saylak’ın Rozetini Cumhurbaşkanı..
    26. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    27. Çanakkale'de korkutan deprem!
    28. Emre Bol, Fenerbahçe Teknik Direktörü..
    29. ABD'nin Suriye'de 400 asker bırakacağı..
    30. İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var