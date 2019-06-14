GÜNCELLEME - Pendik'te fabrika yangını
Plastik ve seramik üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ14 Haziran 2019 Cuma 09:59
İSTANBUL (AA) - Pendik'te 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bosna Sokağı'nda, plastik ve seramik üretimi yapılan 3 katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin köpük kuleleri ile müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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