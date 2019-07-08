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GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırı olayı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifade vermek için Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine geldi- Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ADLİYEYE SEVK EKLENDİ

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırı olayı

İSTANBUL (AA) - Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine geldi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullandıkları otomobil de polis merkezinin önüne çekildi.

Bu arada, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından marka isimlerinin yakınlığı nedeniyle yaşanan karışıklığa ilişkin Seyidoğlu Baklavaları'ndan yapılan açıklamada, olayda adı geçen "Seydioğlu" firması ile alakaları bulunmadığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
  1. araca saldırı
  2. Pendik

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