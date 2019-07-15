Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu- Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'tan bu yana 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiIRAK'IN KUZEYİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI EKLENDİ15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:05
ANKARA (AA) - Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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