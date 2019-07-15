Pençe Harekatı'nda 71 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu- Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'tan bu yana 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiIRAK'IN KUZEYİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI EKLENDİ

ANKARA (AA) - Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu. Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.