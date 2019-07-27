GÜNCELLEME - Parke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü Diyarbakır'da meydana gelen, sürücünün hayatını kaybettiği, 4 yaşındaki kardeşinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıGÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, stoklanan kilitli parke taşlarına çarpan otomobildeki ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı. O anlar güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı. Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Mehmet Zeyrek'in (17) kullandığı 21 EG 339 plakalı otomobil, Silvan ilçesi istikametine seyir halindeyken, yolun sağında yer alan bir beton firmasına ait stoklanan kilitli parke taşlarına çarptı. Kazada, sürücü Zeyrek ile kardeşi 4 yaşındaki Ayaz Zeyrek yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mehmet Zeyrek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı, söz konusu beton firmasının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere göre ehliyetsiz sürücü, trafikte "makas" attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, hızla yolun sağında stoklanan kilitli parke taşlarına çarpıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.