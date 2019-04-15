0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktıÇATININ ÇÖKMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı çöktü - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üzüntüsünü ifade etti

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:48
GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktıÇATININ ÇÖKMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:48
  1. Katedral
  2. Notre Dame
  3. Paris
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 2..
    2. Sultangazi'ye nefes aldıran düzenleme
    3. Göksel Gümüşdağ, ateş püskürdü:..
    4. BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden..
    5. Notre Dame Katedrali nerede? | Notre..
    6. Başkan İlhan Ocaklı ''Bismillah'' dedi
    7. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar..
    8. Brezilya'da çöken iki bina
    9. Atletizm: Boston Maratonu
    10. Uçak yolculuğunda internet pahalıya..
    11. Fransa'daki Notre Dame Katedrali neden..
    12. Meram Belediyesporlu Kick Boksçulardan..
    13. İDO'dan "sefer değişikliği" duyurusu
    14. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali
    15. Göksel Gümüşdağ'dan Abdurrahim..
    16. Gaziantep'te ustalık dönemi resmen..
    17. Darüşşafaka Sınavı 26 Mayıs'ta
    18. Trablus'taki güvenlik önemleri en üst..
    19. GÜNCELLEME - Paris'teki Notre Dame..
    20. YSK'dan flaş 'Maltepe' uyarısı!
    21. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve..
    22. "Artık sadece pazar değil ortak olmak..
    23. Türkiye'den ABD'ye uyarı: Geri teper
    24. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    25. Avrupa'da askeri hareketlilik!..
    26. Yanan Notre Dame Katedrali’nin kulesi..
    27. Başkentte motorize ekip kaza yaptı: 1..
    28. Fransa'da üç caminin duvarına İslam..
    29. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk..
    30. Göksel Gümüşdağ: "Suç duyurusunda..
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    AK Partili isimden çok sert sözler! "Abdullah Gül çokbilmiş birisi"
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı