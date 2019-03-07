GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan kaçak sokmaya çalıştı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir otomobilde, yurda kaçak sokulmak istenen sultan cinsi 26 papağan bulundu.



Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen otomobil şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince detaylı şekilde arandı.



Araçtaki iki karton kutunun içerisinden ilaçla uyutulmuş ve hareket etmemeleri için özel hazırlanmış keseye sıkıştırılmış 26 papağan bulundu.



Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi.



Papağanlara yedieminlik yapan Veteriner Hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.



Kaçakçıların para kazanması uğruna hayvanların çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğini vurgulayan Gökpınar, şunları kaydetti:

"Bu hayvanlar aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edeceğiz."



Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sürücüye Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi.

- 2 papağan öldü

Ticaret Bakanlığıyla yapılan protokol gereği HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, yediemin veteriner kliniğinden papağanları teslim almaya geldi. Arslan, 2 papağanın uyutulmaları için verilen ilaç sonucu hayatını yitirdiğini belirtti.

Arslan, kuşları satılmama veya sokağa bırakılmama karşılığında sahiplendireceklerini ifade etti.