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GÜNCELLEME - Pakistan'da pazar yerinde patlama

Patlamada 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

12 Nisan 2019 Cuma 09:59
GÜNCELLEME - Pakistan'da pazar yerinde patlama

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamaya, pazardaki sebzelerin arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaşan Cheema, patlamada, Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını söyledi.

Cheema, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Başbakan İmran Han patlamayı kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 09:59
  1. Hazar Gunji
  2. pakistan

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