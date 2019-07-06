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GÜNCELLEME - Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tır, tanker, yol çizgi aracı, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 5 kişi yaralandı- Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikametinin açılması için çalışma yürütülüyorÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:27
GÜNCELLEME - Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Otoyolun, Gümüşova Rampaları mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Topçu idaresindeki 41 YV 158 plakalı tır ile Bilal S'nin kullandığı karayollarına ait 34 TL 4530 plakalı yol çizgi aracı ve Bahattin Altıntop yönetimindeki 17 AAB 271 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazaya, Halim Kaynarca yönetimindeki 34 DF 8869 plakalı Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ve İbrahim Kalender'in sürdüğü 34 AJE 755 plakalı soda yüklü tanker de karıştı.

Olay sonrası, içinde yolcu bulunmayan otobüs ile soda yüklü tanker, şarampole savrularak kanala devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

- Otobüs sürücüsü öldü

Kazada, otobüs sürücüsü Halim Kaynarca olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan yaralılar Birgül, Miraç ve Enes Altıntop ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ankara yönünde ise trafik kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerince yolun temizlenmesi ve yeniden trafiğe açılması için çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:27
  1. Düzce
  2. otoyol
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