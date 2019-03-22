Otoyolda hafriyat kamyonu yangını O-3 Otoyolu'nda alev alan hafriyat kamyonu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, O-3 Otoyolu'nda otogar yönüne doğru giden hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sürerken, trafik akışında aksama meydana geldi. Kamyonun olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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