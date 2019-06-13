Otoyol inşaatından 250 bin liralık kablo hırsızlığı Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının İzmit'teki bir şantiyesinden yüksek gerilim kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının Sepetçi Mahallesi'ndeki şantiyesinden 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, daha önce yol inşaatında çalışan Ş.T. (33) ve U.D'nin (32) 4 ton ağırlığında, bin metre uzunluğundaki bobin kabloyu vince yükleyip götürdüklerini tespit etti. İzmit'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.



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