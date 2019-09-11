GÜNCELLEME - Otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi öldü Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi öldü.

Bülent İ. (45) idaresindeki 16 V 1605 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi'nde bir çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Bu sırada çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi Fikret Mutlu, otomobil ile kamyon arasında sıkıştı.

Bulunduğu yerden çıkarılan Mutlu, 112 Acil Servis ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Mutlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



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