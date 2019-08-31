GÜNCELLEME - Otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü
Bursa'da bir gündür aranan ve oğluna ait terk edilmiş aracın bagajında darbedilmiş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi- Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattıDARBEDİLEN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:17
BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve oğluna ait aracın bagajında darbedilmiş olarak bulunan kişi, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenişehir-Bursa kara yolunun Yolören Mahallesi Kavşağı'nda ön lastikleri patlamış ve terk edilmiş 16 UB 358 plakalı otomobili gerenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, aracın bagajını açtıklarında yaralı birinin olduğunu fark etti.
24 saattir kendisinden haber alınamayan Yalçın Dündar (41) olduğu ve darbedildiği anlaşılan bu kişi, sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dündar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, iki şüphelinin bu araçla bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi.
Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
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