GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da annesiyle bindiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde otobüsteki yolculardan Suriye uyruklu Emine Albarı'nın 3 yaşındaki kızı Fatma El Sahra aniden fenalaştı.



Bunun üzerine Albarı, kızını bebek arabasıyla araçtan indirerek, vatandaşlardan yardım istedi.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.



Çocuğun cenazesi Seyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



- Valilik'ten açıklama



Adana Valiliği, olayın bazı basın-yayın organlarında çocuğun hastaneden evine götürülürken annesinin kucağında öldüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Çocuğun 31 Aralık 2018 tarihinde bronkoponomoni, epilepsi, konjenital mitral yetmezlik, serebral palsi, atrial septal defekt tanıları ile Adana Seyhan Devlet Hastanesine bağlı Meydan Ek Hizmet Binası Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavisinin yapıldığı ve 30 Ocak 2019 tarihinde taburcu edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan detaylı araştırmada çocuğun 7 Ekim 2016 tarihi ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok kez yatarak ve ayaktan tedavi gördüğü, infantil spazm, West Sendromu gelişim bozukluğu tanısı olan hastanın bu hastaneye en son yatışının 9 Kasım 2017 tarihinde yapıldığı, 1 Şubat 2019 tarihinde Çocuk Acil ve Çocuk Cerrahi Polikliniğinde ayaktan muayene olan hastanın daha sonrasında hastanelerimize herhangi bir başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Aile ile yapılan görüşmede dolmuşla gezmeye giderken başka yolcular tarafından çocuğun kötü olduğunun söylendiği, 112 Acil Ambulans Servisinin arandığı ve ekiplerin vakaya ulaştığında çocuğun hayatının kaybetmiş olduğu, olayın hastaneden dönerken yaşanmadığı, ailenin vefat eden çocuklarını bugün herhangi bir hastaneye götürmedikleri bilgisine ulaşılmıştır."