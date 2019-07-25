GÜNCELLEME - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu temin ederek okul önleri ve parklarda sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek okul önleri ve parklarda sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Hatay'dan uyuşturucu temin ederek, Osmaniye merkez ve ilçelerindeki okul önleri ve parklarda sattığı ileri sürülen İ.S, Z.S, K.F, M.C, M.Ç, H.K. ve S.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerin, 4 ay süren takibi sonucu şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 gram eroin, 24 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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