GÜNCELLEME - Osmaniye'de hastanede silahlı kavga : 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de özel bir hastanede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan özel bir hastanede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silah kullanılan kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bülent Ç. gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

- Yaralılardan birinin durumu ağır

Olayın yaşandığı hastanenin başhekimi Dr. Şükrü Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 20.30 sıralarında hastanede tedavi olmak üzere gelen hastalar arasında kavga çıktığını belirterek, "Olayda 4 yaralımız var. Bir tanesi bizde ameliyat edildi, diğer 3'ü başka hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendik, diğer 3'ünün durumu iyi, tedavileri sürüyor." dedi.



