0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Ordu'da otomobil ırmağa yuvarlandı: 1 ölü

Aracın yaklaşık 100 metre yükseklikten Melet Irmağı'na yuvarlandığı kazanın ardından yürütülen çalışmada 1 kişinin cesedi bulundu DETAY VE GELİŞMELER EKLENDİ

14 Mart 2019 Perşembe 15:28
GÜNCELLEME - Ordu'da otomobil ırmağa yuvarlandı: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'da otomobilin ırmağa yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Eyüplü Mahallesi'nde Serkan Süme (37) idaresindeki 52 AAY 956 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten yolun alt kesimindeki Melet Irmağı'na yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi.

Suda arama çalışması başlatan ekipler, sürücü Süme'nin cesedine ulaştı.

Süme'nin cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dalgıçlar, daha sonra suda sürüklenen otomobili arama çalışması yürüttü. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından dalgıçlar, aracın yerini tespit etti. Vince bağlanan halatlar yardımıyla otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Serkan Süme'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:28
  1. Altınordu
  2. ırmak
  3. Ordu
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda değil"
    1. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    2. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    3. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    4. Açık hava sinemasında arkadaşını..
    5. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    6. PAÜ’den hayvancılık adına büyük atılım
    7. OPET ve Sunpet, Konya Tarım Fuarı'na..
    8. Bilecik Ertuğrulgazi Camii’nin temeli..
    9. Haydar Yılmaz'dan Mansur Yavaş'a çağrı
    10. Aldığı ödülü Mehmetçik Vakfına..
    11. Müjde verildi: Havaray projesi o..
    12. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    13. Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti..
    14. Zeybekci: İzmir’in talihini..
    15. Mağdur apartman sahiplerine..
    16. HDP’nin pankartı mahkeme kararıyla..
    17. Erzurum'da kar raftingi yarışması
    18. Gürşat Kale sağlık çalışanlarını..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, siz..
    20. Hudut birlikleri 117 göçmen yakaladı
    21. Hakemi Yusuf Bozdoğan'a hak..
    22. Gazi İl Halk Kütüphanesi ekim ayında..
    23. İŞKUR işverenlerle engelli iş..
    24. Filistinli gruplardan "Milyonluk..
    25. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    26. Türk Dünyası Basın Sempozyumu
    27. Arslan: "Esnafa desteğimiz sürecek"
    28. Cezayir'de yeni hükümet bir hafta..
    29. Minik öğrencilerden sağlık..
    30. Süper Lig hakemi Fırat Aydınus futbol..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın