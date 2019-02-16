0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldı

Valilikçe Aybastı ilçesindeki heyelanlı alan "afete maruz bölge" ilan edilerek, 17 binadaki 26 konut için nakil kararı verildiVALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

16 Şubat 2019 Cumartesi 20:49
GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan nedeniyle 17 bina için nakil kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi.

Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi.

Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

- Nakil kararı verilen binalarda yaşayanlar kiraya çıkartılacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Aybastı ilçesinde heyelan olduğu bilgisi üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekibinin bölgede inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

İnceleme neticesinde heyelanlı alanın "afete maruz bölge" kapsamına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden 10 konut sahibi aile ilk etapta akrabalarının yanına taşınmış olup, Kaymakamlığın koordinesinde kiralık evlere çıkartılacaklardır. Kiraya çıkartılan ailelere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 8 bin 500 lira kira yardımı yapılacaktır. 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında heyelan bölgesinde kalan konut sahiplerine ilerleyen süreçte hak sahipliği çalışması yapılacak olup, uygun yerleşim alanı bulunmasını müteakip afet konutları inşa edilecektir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 20:49
  1. Aybastı
  2. heyalan
  3. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    3. Kadıköy’de 39.221 seyirci
    4. 5 yaşındaki çocuğun böbrekleri 2..
    5. Kurum'dan "Devletin gönderdiği parayı..
    6. Kadıköy'de kazanan yok!
    7. Polisten tarihi sergi
    8. Teröristler camiye saldırdı! Çok..
    9. Malatya'da demir yolu çalışanlarından..
    10. Para atıcılıkta ilk kotayı Murat Oğuz..
    11. Cumhur İttifakı Meclis üyeliklerinde..
    12. Nijerya'da devlet başkanlığı..
    13. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz ülkemize..
    15. Rusya’da üniversite binası çöktü: 21..
    16. GÜNCELLEME - Kapadokya'daki yapıların..
    17. GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle..
    18. "Bir daha PKK belası çıkamayacak"
    19. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    20. Hentbol: Toplu sonuç
    21. İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5..
    22. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex, Kadıköy'de
    23. Elke Lale'den 2 gümüş madalya
    24. Başkan Başsoy, besicilerle bir araya..
    25. Erzincan’da ki 61 öğrenci hafızlık..
    26. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    27. Akar, ABD Savunma Bakanı Shanahan ile..
    28. Otelinin yıkılacağını duyan İYİ..
    29. Freni patlayan kamyon çelik..
    30. Basketbol: Toplu sonuç
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü