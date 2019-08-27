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GÜNCELLEME - Önce karısını sonra kendini vurdu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bakkal işleten 49 yaşındaki kadın, kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü- Zanlı, aynı silahla kendisini yaraladıKADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ EKLENDİ

27 Ağustos 2019 Salı 12:18
GÜNCELLEME - Önce karısını sonra kendini vurdu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı karısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendisini de yaraladı.

Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten Ayşe Gür (49), sabah saatlerinde iş yerine gelen kocası Hasan Gür'le (57) tartıştı.

Nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın ardından Gür, karısı Ayşe Gür'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Zanlı, daha sonra çenesine dayadığı silahla kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin silah sesleri üzerine yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe Gür'ü Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Gür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Gür ise plastik ve estetik cerrahi bölümünün olduğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:18
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