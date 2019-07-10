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GÜNCELLEME - Nişanlısının düğünden bir gün önce darbettiği kadın öldü

Bursa'da bir kişi, düğünlerinden bir gün önce gelinlik almak için buluştuğu nişanlısını tartışma sırasında darbedip ağır yaraladıktan sonra evde yalnız bırakıp fatura ödemeye gitti- Eve döndüğünde 112 Acil Servis'i arayıp nişanlısının banyoda düşerek yaralandığını söyleyen şüpheli, polis ekiplerince boynundaki tırnak izlerinden yola çıkılarak yakalanınca suçunu itiraf etti- Hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdiDARBEDİLEN KADININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
GÜNCELLEME - Nişanlısının düğünden bir gün önce darbettiği kadın öldü

BURSA (AA) - Bursa'da, düğünlerinden bir gün önce gelinlik teslim almak için buluştuğu nişanlısı tarafından takı meselesi yüzünden darbedilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Songül Yalçın (25), daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı olan Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E.A, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darbetti. Y.E.A, Yalçın'ın baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, yaklaşık 20 dakika sonra eve döndü.

Nişanlısının hala aynı yerde baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis'i arayıp Yalçın'ın banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, birçoğu başında olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunan kadını, Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Songül Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Boynundaki tırnak izleri ele verdi

Konuyla ilgili Y.E.A'nın ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damat adayının boynundaki tırnak izlerinden şüphelendi.

Devam eden sorgu neticesinde Y.E.A, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, nişanlısıyla kendisine ait evde gelinlik almak için buluştuklarını, bu sırada aralarında önceden beri devam eden takı meselesi ile düğünden sonra başka şehirde yaşama konularında tartışma çıktığını söylediği belirtildi.

Y.E.A'nın, tartışma sırasında nişanlısını banyoda darbettiğini, baygınlık geçirmesi üzerine hem kendisinin sakinleşmesi hem de Songül Yalçın'ın kendine gelmesi için onu bırakarak evden ayrıldığını anlattığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:55
  1. Bursa
  2. Düğün
  3. Nişanlı
  4. Yaralama

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