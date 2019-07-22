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GÜNCELLEME - Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştıÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
GÜNCELLEME - Nijerya'da polis ile Şii grup çatıştıÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketi (IMN) mensuplarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü.

IMN sözcüsü Yahya Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe, polisin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını belirtti.

Adamu, "Liderimiz Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için düzenlediğimiz yürüyüşe polis müdahale etti ve çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getiren Adamu, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını da kaydetti.

IMN üyeleri, başkent Abuja'da düzenledikleri gösteride yolları kapatıp Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) araçlarını ateşe verdi.

- Şii din adamı Zakzaki ve destekçileri hedef alınmıştı

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:36
  1. Nijerya
  2. Nijerya İslami Hareketi (IMN)
  3. Şii din adamı İbrahim Zakzaki
  4. Şii grup

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