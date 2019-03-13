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GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası çöktü

Olayda 10 öğrenci öldü, 50 çocuk kurtarıldıÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

13 Mart 2019 Çarşamba 18:24
GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası çöktü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının, eski ve bakımsız olması nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Enkaz altında kalan 10 öğrencinin cesedine ulaşıldığı, yaklaşık 50 çocuğun da kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Nijerya'nın Lagos kentinde 2016'da bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi, Akwa Ibom eyaletinde de bir kilisenin çökmesi sonucu en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:24
  1. Nijerya
  2. okul binası çöktü

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