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GÜNCELLEME - Niğde'de geçen yıl çığ altında kalan dağcı

Niğde Valiliği:- "Niğde AFAD ekibince planlanıp icra edilen arama faaliyeti neticesinde, Eznevit mevkisinde Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecek"- Karakoç'un cesedi bulunduğu bölgeden helikopterle alınarak otopsi için hastaneye kaldırıldıDETAYLAR EKLENDİ

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
GÜNCELLEME - Niğde'de geçen yıl çığ altında kalan dağcı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da geçen aralık ayında tırmanırken çığ altında kalan dağcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamardı ilçesi Aladağlar Eznevit mevkisi 3550 rakımlı bölgede, 2 Aralık 2018'de çığ düştüğü, bölgede bulunan iki kişilik dağcı grubundan Hilal İşcan'ın helikopterle kurtarıldığı hatırlatıldı.

Çığ altında kalan diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'a, ilk üç gün yapılan bütün çalışmalara rağmen ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk üç günün sonunda hava şartlarının kötüleşmesi, bölgede çığ riskinin devam ediyor olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Daha sonraki dönemlerde bölge sık sık kar yağışı almış, ilk günlerdeki çalışmaları engelleyen çığ riski artarak devam etmiştir. Bölgeye ilk dönemlerde on günlük aralıklarla, 12 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında birer hafta aralıklarla ve 14 Mayıs'tan sonra havaların ısınması ile birlikte beş günlük aralıklarla toplamda 24 kez AFAD ekiplerince keşif ve arama amaçlı gidildi. 8 Temmuz'da, İl AFAD ekibince planlanıp icra edilen arama faaliyeti neticesinde, saat 13.06'da Eznevit mevkisinde Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşıldı. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecek. Karakoç'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz."

Karakoç'un cesedi askerli helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Karakoç'un cenazesi, buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek memleketi Konya'ya götürülecek.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
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